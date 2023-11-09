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На семи рязанских улицах 10 ноября отключат холодную воду

В пятницу, 10 ноября, на семи улицах Рязани не будет холодной воды. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 15:30 водоснабжение отключат по адресам:

  • улица 1-я Механизаторов, дома №№ 24, 25, 25а (Школа № 38 (филиал)), 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38;
  • улица 2-я Механизаторов, дома №№ 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
  • улица Луговая, (Соколовка), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, литера а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 7, 8, 8а, 9;
  • улица Попова (Соколовка), дома №№ 27, 29, 31, 33, 35;
  • проезд Ушинского, дома №№ 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • улица Садовая (Соколовка), дома №№ 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • улица Ушинского, дома №№ 1 корпус 1, 1, 10, 11 корпус 1, 11, 12 корпус 1, 12, 13 корпус 1, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 корпус 1, 8, 9.