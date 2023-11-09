На семи рязанских улицах 10 ноября отключат холодную воду

В пятницу, 10 ноября, на семи улицах Рязани не будет холодной воды. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 15:30 водоснабжение отключат по адресам: