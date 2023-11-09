На базе рязанской Больницы скорой медицинской помощи открылся травматологический центр
На базе рязанской Больницы скорой медицинской помощи открылся травматологический центр. Об этом сообщили в региональном минздраве.
По словам главврача Сергея Тарасенко, между травмцентром и другими подразделениями больницы налажено тесное взаимодействие. При необходимости пострадавшего прямо из АТЦ переведут в стационар для госпитализации. Возглавил подразделение врач травматолог-ортопед первой квалификационной категории Иван Киселев.
Телефон амбулаторно-травматологического центра: 8 (4912)600-003, добавочный 27-15.