Минпромторг: в России ограничат импорт некоторых непродовольственных товаров

В России могут запретить импорт некоторых непродовольственных товаров, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет ТАСС.

По его словам, ограничения необходимо вводить в тех сферах, где наша страна производит собственную продукцию.

«От бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся», — сказал Евтухов.

По его словам, что сейчас оборот непродовольственных товаров в России составляет 28 миллиардов рублей, 20 из них — это импортная продукция.