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Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от подоходного налога

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи. Об этом сообщило РИА Новости.

«Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», — сказала политик в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости в России.

Также Матвиенко предложила обсудить формирование программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов «с учетом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи».

«Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети. Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме. Кроме того, надо подумать, на мой взгляд, над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками», — подчеркнула парламентарий.