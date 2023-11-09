«Ашан» пригрозил поставщикам ФАСом в случае повышения цен до конца года

Торговая сеть «Ашан» попросила поставщиков не повышать цены до конца 2023 года, пишет « Коммерсантъ ».

В письме поставщикам сказано, что рост цен наблюдается во всех сегментах. Торговая сеть считает, что по некоторым позициям повышение обоснованно.

В связи с тем, что Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не раз подчеркивали важность сдерживания инфляции, «Ашан» до 31 декабря не будет принимать повышение цен на товары. В случае «настойчивого желания партнеров повысить цены», сообщит об этом в регулирующий орган.

В «Ашане» заявили, что предлагают поставщикам приложить совместные усилия для сдерживания роста цен в преддверии новогодних праздников.