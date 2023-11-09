А что в кино? «Синдром», «Чувства Анны» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фантастическая драма «Чувства Анны» с Анной Михалковой в главной роли. История о простой работнице пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.

Драматический триллер «Синдром» рассказывает историю семьи, Маши и Кирилла, жизнь которых сильно изменилась после автокатастрофы. Маша перестает узнавать мужа — тот становится пугающе идеальным. Все больше странных совпадений, образов и знаков говорит о том, что Маше опасно доверять себе. В ролях: Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро и другие.

Еще одна новинка — фэнтезийная комедия «Год рождения». Главный герой Филипп живет своими увлечениями и полон идей — он хочет провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы.

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