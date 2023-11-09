Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
Сбт, 11
Вск, 12
ЦБ USD 91.93 -0.27 10/11
ЦБ EUR 98.41 -0.03 10/11
Нал. USD 92 / 93.1 09/11 15:20
Нал. EUR 95 / 93.1 09/11 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 2023 11:42
1 277
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
7 450
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
5 759
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
6 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
А что в кино? «Синдром», «Чувства Анны» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фантастическая драма «Чувства Анны» с Анной Михалковой в главной роли. История о простой работнице пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.

Драматический триллер «Синдром» рассказывает историю семьи, Маши и Кирилла, жизнь которых сильно изменилась после автокатастрофы. Маша перестает узнавать мужа — тот становится пугающе идеальным. Все больше странных совпадений, образов и знаков говорит о том, что Маше опасно доверять себе. В ролях: Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро и другие.

Еще одна новинка — фэнтезийная комедия «Год рождения». Главный герой Филипп живет своими увлечениями и полон идей — он хочет провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».