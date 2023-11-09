23-летнему рязанцу дали девять лет колонии за убийство знакомого

23-летнего рязанца осудили за «причинение смертельных травм знакомому». Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

14 мая 2023 года на улице Тимакова возле одного из домов молодой человек жестоко избил своего знакомого. Пострадавший скончался на месте происшествия от отека головного мозга.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельства.

В результате ему дали девять лет колонии строгого режима.