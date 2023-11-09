В Рязани 17-летний пьяный подросток избил прохожего мужчину

17-летний житель Рязанского района, будучи нетрезвым, избил 29-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в июне 2023 года. В полицию обратились несколько рязанцев и рассказали, что на улице Почтовой молодой человек избивает мужчину и выражается нецензурно, «чем оскорбляет общество и нарушает нормы общепринятой морали».

На место приехали полицейские и задержали 17-летнего подростка. Выяснилось, что на прохожего он напал без причины. Мужчина получил легкий вред здоровью.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за хулиганство (часть 1 статьи 213 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.