В трех районах Рязанской области назначат новых мировых судей
В трех районах Рязанской области назначат новых мировых судей. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 8 ноября.
Ольга Присталова сейчас работает мировой судьей на участке № 26 Сасовского районного суда. В постановлении указано, что она так и останется на этой должности на неограниченный срок.
Наталья Алахирева занимает должность мирового судьи на участке № 32 Скопинского районного суда. Согласно документу, она продолжит работать на этой должности сроком еще на три года.
Наталья Калабухова работает мировой судьей на участке № 57 Шацкого районного суда. Ее назначат на эту же должность на участок № 53 Шиловского района на неограниченный срок.
Постановление направят в Рязанский областной суд.