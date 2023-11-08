В трех районах Рязанской области назначат новых мировых судей

В трех районах Рязанской области назначат новых мировых судей. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 8 ноября.

Ольга Присталова сейчас работает мировой судьей на участке № 26 Сасовского районного суда. В постановлении указано, что она так и останется на этой должности на неограниченный срок.

Наталья Алахирева занимает должность мирового судьи на участке № 32 Скопинского районного суда. Согласно документу, она продолжит работать на этой должности сроком еще на три года.

Наталья Калабухова работает мировой судьей на участке № 57 Шацкого районного суда. Ее назначат на эту же должность на участок № 53 Шиловского района на неограниченный срок.

Постановление направят в Рязанский областной суд.