В Сасовском районе полицейские задержали мужчину за кражу

В Сасовском районе полицейские задержали мужчину за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратился 55-летний рязанец и рассказал, что приехал проведать свой дом в селе Мокрое, обнаружил на двери следы взлома. Из жилища похитили металлические изделия.

Оперативники установили, что к краже причастен 20-летний местный житель.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.