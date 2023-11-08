В Санкт-Петербурге во время дорожных работ нашли труп мужчины с размытыми конечностями

В Санкт-Петербурге обнаружили в колодце тело мужчины с частично размытыми конечностями. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что труп нашли вместе с подозрительным пакетом с костями в ходе работ по благоустройству дороги на Ржевской площади.

«Прибывшие правоохранители извлекли из колодца с мусором тело неизвестного мужчины, у него были частично размыты конечности», — заявил источник.

Тело направили в морг для выяснения причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.