В Рязанской области мужчину лишили прав за пьяное вождение

Жителя Сараевского района лишили прав за пьяное вождение. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел 9 октября.

21-летний подсудимый сел пьяным за руль. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Алкотестер показал 0,778 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На молодого человека составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП. Его отстранили от вождения.

В среду, 8 ноября, мировой судья лишил мужчину водительских прав на один год восемь месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей.