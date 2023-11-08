В Рязанской области грузовик насмерть сбил пенсионера

В Рязанской области грузовик насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла во вторник, 7 ноября, примерно в 19:20, в Михайловском районе, на 214 километре трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, 44-летний житель Волгоградской области на грузовике Volvo FH12 наехал на 69-летнего местного жителя. Отмечается, что мужчина пересекал дорогу в неположенном месте.

В результате аварии пешеход умер на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.