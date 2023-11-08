В Рязани умерла историк народного костюма Ольга Клепикова

В Рязани умерла историк народного костюма Ольга Клепикова. Об этом сообщили в областном научно-методическом центре народного творчества.

«Ольга Борисовна была сильной, волевой, разносторонней творческой натурой, увлекалась краеведением, археологией и палеонтологией, вела постоянную исследовательскую работу в плане изучения и реконструкции традиционного рязанского костюма, являлась постоянным участником городских, областных, всероссийских и международных выставок и фестивалей, собирателем подлинных реликвий быта рязанских крестьян. В ее мечтах было создание в нашем городе частного „Музея бабы рязанской“, где можно было бы воссоздать интерьер русской избы, наполненной ароматом луговых трав и что самое главное — творческим духом рязанской Женщины, облаченной в традиционный костюм и готовой обучить многим бабьим ремеслам (прядение, вышивание, ткачество на стане) всяк туда входящего. Многое для реализации этого авторского проекта было уже сделано. Но судьба распорядилась иначе…», — написали в некрологе.

Ольги Клепиковой не стало во вторник, 7 ноября. Прощание с ней пройдет в четверг, 9 ноября, в 11:00, в Скорбященском храме Рязани.