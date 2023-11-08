В Рязани почтили память погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел

В среду, 8 ноября, в Рязани почтили память погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Церемония возложения цветов традиционно состоялась на Аллее Героев. В ней приняли участие начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, руководители региональных управлений правоохранительных органов, председатель совета вдов и матерей сотрудников органов внутренних дел Галина Котова.

Прозвучали залпы оружейного салюта.