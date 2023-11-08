В Роспотребнадзоре заявили, что в этом сезоне вакцинация от COVID-19 не нужна

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нынешние риски осложнений от коронавируса позволяют не требовать вакцинации в этом сезоне. Об этом сообщило РИА Новости .

«Сегодня они (риски) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — заявила главный санитарный врач России.

Она пояснила, что сегодняшние риски от коронавируса по осложнениям болезни, рискам смерти позволяют это сделать. При этом Попова подчеркнула, что вакцинацию против гриппа пройти стоит.