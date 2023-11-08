В Правительстве России не одобрили инициативу о четырехдневной рабочей неделе для многодетных сотрудников

В Правительстве РФ не одобрили инициативу о четырехдневной рабочей неделе для многодетных сотрудников. Об этом сообщило издание «Газета.ру».

Согласно законопроекту, рабочая неделя не могла бы продолжаться для работника, у которого младший ребенок не достиг 14-летнего возраста.

В кабмине посчитали, что принятие инициативы приведет к негативным социально-экономическим последствиям. Так, из-за отсутствия на рабочем месте многодетных работников работодателям пришлось бы искать новых сотрудников.