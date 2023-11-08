В Нижегородской области при столкновении пассажирского поезда с грузовиком погиб человек

В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в деревне Трестьяны Нижегородской области погиб человек. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

«В результате происшествия погиб один человек — водитель грузовика. Его личность выясняется», — отмечает источник.

Из-за удара произошел сход одной колесной пары. Поезд следовал по маршруту «Заволжье — Нижний Новгород», в нем находилось 150 человек. Теперь их будут доставлять автобусами до станции Правдинск.