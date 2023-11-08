В Москве семерых детей из детсада увезли в полицию

В Москве семерых детей из частного детсада Smile Fish забрали и увезли в полицию. Об этом сообщил Shot.

Инцидент произошел в детсаду на Войковской. Восемь сотрудников полиции зашли в здание, потребовали от управляющей документы, разрешающие ухаживать за чужими детьми. Пока девушка ездила за бумагами в офис, сотрудники забрали семерых детей и увезли в отдел. Отмечается, что самому младшему ребенку — год и восемь месяцев, старшему — шесть лет.

Родителям пришлось ехать посреди рабочего дня в отделение, чтобы забрать детей. Руководство детсада намерено обращаться в прокуратуру.

Управляющая заявила, что полицейские уже вторую неделю приходят и требуют документы, несмотря на то, что все бумаги им якобы предоставляли. По словам сотрудницы, проверки начались после того, как одна из соседок (сад располагается в жилом доме) начала жаловаться на шум.