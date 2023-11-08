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В Ижевске мужчина забил молотком до смерти сестру из-за детских обид

В Ижевске 20-летний мужчина забил молотком сестру до смерти. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на улице 9-й Подлесной.

41-летняя женщина возвращалась в 11:30 с работы из магазина «Красное & Белое» через гаражи. Младший брат и экс-супруг поджидали ее в машине.

Когда женщина проходила мимо, молодой человек выскочил и несколько раз ударил ее молотком по голове. После этого 48-летний подельник увез его с места преступления. Молоток и сумку женщины они выбросили в ближайший пруд.

Подозреваемых задержали на утро. По словам брата погибшей, он ненавидел сестру с детства и постоянно с ней ругался. У бывшего мужа был свой мотив — отношения с погибшей были непростыми из-за бракоразводного процесса. У них осталось двое детей.

Обоим за убийство группой лиц по предварительному сговору грозит до 20 лет колонии.

Фото — SHOT