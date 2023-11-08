В Иркутске мужчина облил бывшую жену бензином и поджег

В Иркутске мужчина убил бывшую жену «общеопасным способом», сообщили в Telegram-канале «МРАК».

24 мая мужчина приехал в торговый павильон, где работала его бывшая жена. «На почве личной неприязни» он облил ее бензином и поджег.

В результате огонь обжег тело 37-летней женщины на 60%. Ее увезли в больницу, где она скончалась через восемь дней.

Кроме этого, мужчина причинил ущерб собственнику торгового павильона.

В отношении жителя Иркутска возбудили два уголовных дела по пунктам «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Вину он признал лишь частично.