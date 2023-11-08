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В Госдуме предложили ввести семейные сертификаты на покупку автомобиля

Депутаты внесли на рассмотрение палаты законопроект о введении для молодой семьи с ребенком сертификата на покупку автомобиля российского производства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Уточняется, что получить его могут семьи с совокупным доходом, не превышающим трех млн рублей за предыдущий календарный год.

Номинальная стоимость семейного сертификата — 1 млн рублей.

По мнению авторов, принятие законопроекта окажет положительное влияние на рост рождаемости, а также на развитие отечественного автопрома.