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В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в кегах

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в кегах. Об этом сообщило РИА Новости.

«Нужно полностью запретить реализацию алкоголя в кегах. Алкоголь в кегах является самой существенной лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатного и контрафактного алкоголя. Сегодня никто не считает: сколько алкоголя „приходит“ в бары, рестораны и кафе в кегах, и сколько потом реализовывается как в кафе, так и на продажу в розницу», — заявил парламетнарий.

Хамзаев отметил, что на данный момент нет никакого контроля по этому вопросу, «алкоголь в бутылках можно посчитать, в кегах — фактически невозможно».