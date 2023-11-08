В Чехии заявили, что у Украины нет шансов в противостоянии с Россией

У Украины нет шансов в противостоянии с Россией, в котором настал переломный момент, заявил. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на депутата чешского парламента Радована Виха.

«Украина никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу», — сказал он.

Вих также отметил, что плачевную ситуацию осознает и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У них заканчиваются ресурсы, а западные страны сейчас ведут себя сдержанно в вопросах поставок вооружения.

Депутат считает, что российский ресурсы кажутся бесконечными, в то время Украина тратит намного больше артиллерийских снарядов.