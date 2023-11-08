В центре Рязани полицейские закрыли наркопритон

В центре Рязани полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время оперативной работы правоохранители выявили, что в квартире в доме на площади 26 Бакинских Комиссаров собираются люди для употребления наркотиков.

Полицейские пришли в квартиру и задержали 28-летнего хозяина вместе с гостями — двумя мужчинами и женщиной. Они находились в состоянии наркотического опьянения.

Выяснилось, что житель квартиры находится под следствием за фиктивную постановку на учет пяти иностранцев.

Знакомые мужчины, покупая синтетические наркотики, приходили к нему в гости, чтобы употребить их в спокойной обстановке. За это они делились с ним дозой. Во время обследования полицейские изъяли предметы для потребления наркотиков.

Всех участников компании привлекут к административной ответственности за потребление наркотиков без назначения врача. На хозяина квартиры завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»).