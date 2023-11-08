Страны G7 не разморозят российские активы без компенсации ущерба для Украины

Страны G7 не разморозят российские активы, пока не добьются от Москвы компенсации ущерба для Украины, говорится в совместной декларации стран «Большой семерки», принятой по итогам встречи в Токио. Об этом пишет РЕН.ТВ.

«Суверенные активы России, находящиеся в наших юрисдикциях, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит ущерб, который она нанесла Украине», — говорится в тексте документа.

Страны G7 собираются усилить ограничение доступа России к «критически важным» товарам и технологиям. «Большая семерка» намерена принять меры, которые позволят предотвратить обход антироссийских санкций.

Государства G7 также хотят активизировать консультации по металлам, энергетике и непромышленным алмазам, которые были добыты или обработаны в России.