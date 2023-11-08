Сладков: Путин принял решение об участии мобилизованных в СВО до ее окончания

Военкор Александр Сладков заявил, что президент России Владимир Путин принял решение о том, что мобилизованные будут участвовать в спецоперации до ее окончания. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

По его словам, демобилизовать солдат могут индивидуально при тяжелом ранении, при рождении четвертого ребенка или по достижению предельного возраста службы.

«Теперь все равны. Все воюют до конца СВО», — подчеркнул Сладков.

Он добавил, что на последней встрече с Владимиром Путиным задавал вопрос о демобилизации и замене воюющих частей с отправкой их на пункты постоянной дислокации. «Верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО», — написал военкор.

При этом тему он назвал непростой для родных участников СВО.