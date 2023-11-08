С 2024 года все средства с платных парковок будут поступать в бюджет Рязани

В январе 2024 года заканчивается срок действия инвестиционного соглашения по созданию и использованию платных парковок, заключенного с «Ростелекомом». Платный парковочный комплекс будет передан в собственность Рязани безвозмездно.

100% средств за пользование платными парковками будут поступать в бюджет города. МКУ «Техобеспечение», в качестве оператора, будет осуществлять лишь организационные мероприятия по обслуживанию и обеспечению работы парковок.

Также принято решение о сокращении количества участков улиц, на которых созданы платные парковки. Они будут размещены исключительно в центральной части города.