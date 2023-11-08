Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
10°
Чтв, 09
Птн, 10
ЦБ USD 92.2 -0.22 09/11
ЦБ EUR 98.44 -0.35 09/11
Нал. USD 92.01 / 92.8 08/11 14:45
Нал. EUR 98.05 / 99.35 08/11 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 часов назад
424
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
Вчера 09:24
6 386
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
5 040
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
6 064
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
С 2024 года все средства с платных парковок будут поступать в бюджет Рязани

В январе 2024 года заканчивается срок действия инвестиционного соглашения по созданию и использованию платных парковок, заключенного с «Ростелекомом». Платный парковочный комплекс будет передан в собственность Рязани безвозмездно.

100% средств за пользование платными парковками будут поступать в бюджет города. МКУ «Техобеспечение», в качестве оператора, будет осуществлять лишь организационные мероприятия по обслуживанию и обеспечению работы парковок.

Также принято решение о сокращении количества участков улиц, на которых созданы платные парковки. Они будут размещены исключительно в центральной части города.