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Рязанский Профсоюз работников здравоохранения рассказал о мерах поддержки участников СВО и их детей

С первых недель специальной военной операции Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ заняла активную позицию по поддержке наших военных на фронте. Гуманитарные грузы с продуктами питания, одеждой и медикаментами регулярно, раз в месяц, отправляются к местам боевых действий. В их сборе участвуют работники медучреждений.

Практика материальной поддержки участников СВО и их детей-студентов медицинских образовательных учреждений в 2023 году стала важным направлением работы Рязанской областной организации Профсоюза.

Ежемесячно рассматриваются ходатайства от председателей первичных профсоюзных организаций медучреждений о поддержке мобилизованных и добровольцев, и заявления о материальной помощи от близких родственников.

С начала года военным и членам их семей оказана материальная помощь в размере 397 тысяч рублей. Только в октябре Профсоюз выплатил детям участников СВО — студентам Рязанского медицинского колледжа 35 тысяч рублей материальной поддержки.

Профсоюзом эта работа будет продолжена.