Рязанский Профсоюз работников здравоохранения рассказал о мерах поддержки участников СВО и их детей

С первых недель специальной военной операции
Практика материальной поддержки участников СВО и их детей-студентов медицинских образовательных учреждений в 2023 году стала важным направлением работы Рязанской областной организации Профсоюза.
Ежемесячно рассматриваются ходатайства от председателей первичных профсоюзных организаций медучреждений о поддержке мобилизованных и добровольцев, и заявления о материальной помощи от близких родственников.
С начала года военным и членам их семей оказана материальная помощь в размере 397 тысяч рублей. Только в октябре Профсоюз выплатил детям участников СВО — студентам Рязанского медицинского колледжа 35 тысяч рублей материальной поддержки.
Профсоюзом эта работа будет продолжена.