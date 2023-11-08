Рязанский приборный завод представил сварочное оборудование на выставке «Металл-Экспо»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в 29-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо», которая проходит 7-10 ноября в Москве.

На стенде Московского межотраслевого альянса главных сварщиков ГРПЗ выставлял сварочный аппарат «Форсаж-180».

Инвертор «Форсаж-180» с питанием от однофазной сети 220 В 50 Гц предназначен для ручной дуговой сварки штучными электродами. Аппарат, имеющий небольшой вес и компактные габариты, позволяет использовать его не только на производстве, но и в бытовых условиях, в мастерских.

В настоящее время под торговой маркой «Форсаж» АО «ГРПЗ» серийно выпускает 15 моделей инверторов и три механизма подачи проволоки. Это оборудование для ручной дуговой, полуавтоматической и аргонодуговой сварки, а также воздушно-плазменной резки.

«Наш завод более 25 лет производит сварочное оборудование „Форсаж“ и имеет большие наработки в этом направлении. Широкая линейка инверторов с различными функциональными возможностями включает в себя модели сварочных аппаратов для решения конкретных производственных задач, что позволяет нашим потребителям получать максимальную отдачу и эффективность от вложенных средств», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

ГРПЗ занимает лидирующие позиции в России в сфере разработки и производства инверторных сварочных аппаратов, которые используются во многих отраслях промышленности (нефтегазовый комплекс, атомная промышленность, мостостроение, машиностроение и другие отрасли).

Выставка «Металл-Экспо» — ежегодный промышленный выставочно-конгрессный форум, в котором принимают участие свыше 550 предприятий и компаний — все ведущие российские металлургические предприятия и холдинги, производители и поставщики оборудования, инжиниринговых решений, крупнейшие металлотрейдеры из России и свыше 35 стран мира.