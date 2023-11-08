Рязанские школьники поучаствовали в проекте РГУ имени Есенина «Студент на один день»

В рамках проекта «Студент на один день» РГУ имени Есенина посетили учащиеся школы № 34. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие прошло в среду, 8 ноября.

Школьники могли почувствовать себя студентами института естественных наук и факультета социологии и управления. Подростков встретили директор ИЕН Юлия Селезнева, декан ФСУ Марина Соломатина, преподаватели и студенты-волонтеры. Они рассказали об истории своих подразделений и вуза, провели экскурсии по учебным корпусам, познакомили с обычаями и традициями университета.

На занятиях в институте естественных наук школьники познакомились с основами физиологии растений и органической химии, провели опыты по получению искусственной клетки Траубе.

На факультете социологии и управления подростки посетили семинар по дисциплине «Государственное и муниципальное управление» и практическое занятие «Маркетинг территорий». В результате командной работы вместе со студентами школьники разработали и представили свои идеи по реализации событийного туризма: «Студенческий фестиваль спорта», «Фестиваль районных брендов», познавательный квест «По грибам», необычная экскурсия по заброшенным усадьбам.

Помимо этого участники проекта сыграли со студентами в социологическую интеллектуально-развлекательную игру «100 к 1».

В заверешние учебного дня в буфете школьники поучаствовали в чаепитии с руководителем вуза Игорем Мурогом. Ректор рассказал про достоинства образования в РГУ, перспективах для реализации молодежи в науке, спорте, внеучебной деятельности. Школьники особо отметили возможность общения с руководством, студентами и преподавателями. По итогам проведенного дня многие из них выразили желание поступать в РГУ.