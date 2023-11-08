Рязанская делегация приняла участие в международной выставке на Кубе

Павел Малков и представители рязанской делегации поучаствовали в 39-й Гаванской международной выставке-ярмарке «FIHAV 2023», которая по значимости входит в тройку наиболее успешных профильных мероприятий в Латинской Америке.

Губернатор также принял участие в бизнес-форуме «Россия-Куба», где состоялась презентация Рязанской области.

На выставке-ярмарке представили промышленный потенциал региона, продукцию ведущих местных производителей. Это лекарственные препараты, в том числе для лечения онкологических заболеваний, медицинские изделия на основе гиалуроновой кислоты, продукты питания, а также оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, продукция для сельскохозяйственных работ.

В рамках деловых встреч Губернатор Павел Малков обсудил вопросы развития торгово-экономического взаимодействия с Кубой, а также в сферах образования, туризма и других направлениях.

Между рязанским Агентством развития бизнеса и торговой палатой Кубы подписано соглашение о сотрудничестве. Кроме того, провели переговоры с потенциальными кубинскими партнерами.

Макрорегион Латинской Америки и Карибского бассейна, куда входит Куба, включен в Экспортную стратегию Рязанской области в качестве одного из приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности.