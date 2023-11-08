Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
Чтв, 09
Птн, 10
ЦБ USD 92.2 -0.22 09/11
ЦБ EUR 98.44 -0.35 09/11
Нал. USD 92.31 / 92.8 08/11 16:25
Нал. EUR 98.51 / 99.35 08/11 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
4 часа назад
325
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
Вчера 09:24
6 206
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
4 961
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
5 975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Путин: НАТО пытается выйти за свои географические границы

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся, что НАТО нарушает свои доктринальные документы, пытаясь выйти за свои географические рамки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Мы видим попытки некоторых стран расширить зоны своего влияния. Причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушении, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — сказал Путин.

Он добавил, что США втягивают все страны НАТО в создание напряженной обстановки в азиатско-тихоокеанском регионе, пытаясь создавать там военно-политические альянсы.

«Прежде всего, руководствуясь, конечно, своими собственными корыстными интересами. Мы все это видим вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего с КНР. Реагируем на это спокойно, взвешенно. Укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям, проводим это на регулярной основе», — заключил Путин.