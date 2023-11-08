Путин: НАТО пытается выйти за свои географические границы

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся, что НАТО нарушает свои доктринальные документы, пытаясь выйти за свои географические рамки. Об этом сообщает
«Мы видим попытки некоторых стран расширить зоны своего влияния. Причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушении, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — сказал Путин.
Он добавил, что США втягивают все страны НАТО в создание напряженной обстановки в азиатско-тихоокеанском регионе, пытаясь создавать там военно-политические альянсы.
«Прежде всего, руководствуясь, конечно, своими собственными корыстными интересами. Мы все это видим вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего с КНР. Реагируем на это спокойно, взвешенно. Укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям, проводим это на регулярной основе», — заключил Путин.