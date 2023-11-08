Путин: НАТО пытается выйти за свои географические границы

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся, что НАТО нарушает свои доктринальные документы, пытаясь выйти за свои географические рамки. Об этом сообщает РЕН ТВ .

«Мы видим попытки некоторых стран расширить зоны своего влияния. Причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушении, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — сказал Путин.

Он добавил, что США втягивают все страны НАТО в создание напряженной обстановки в азиатско-тихоокеанском регионе, пытаясь создавать там военно-политические альянсы.

«Прежде всего, руководствуясь, конечно, своими собственными корыстными интересами. Мы все это видим вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего с КНР. Реагируем на это спокойно, взвешенно. Укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям, проводим это на регулярной основе», — заключил Путин.