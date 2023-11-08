Прио-Внешторгбанк получил премию имени Столыпина за вклад в кредитование МСП

Эта награда вручается представителям кредитно-финансовых организаций с учетом рекомендаций Ассоциации российских банков ежегодно.

«Прио-Внешторгбанк — один из тех региональных банков, которые способны конкурировать с крупными представителями банковской сферы федерального масштаба, а значит, повышает конкуренцию в сфере банковских услуг: у граждан становится шире выбор, улучшается качество обслуживания, что очень ценно», — отметил председатель правления АРБ Олег Скворцов

Для бизнеса Прио-Внешторгбанк предоставляет универсальный спектр услуг, начиная от открытия и ведения банковских счетов до сопровождения внешне-экономической деятельности, которое в последнее время становится все более востребованным. В 2022 году он вошел в топ-25 банков страны по объемам кредитования МСП.

«Мы очень рады, что в этом году мы удостоены премии за вклад в развитие и кредитование предприятий малого и среднего предпринимательства, потому что МСП — это основа нашей клиентской базы. Как региональный банк, который начинал работать в одной области, а теперь обслуживает клиентов в разных субъектах ЦФО, мы прекрасно знаем, что любой большой бизнес вырастает из малого, поэтому поддержка малых предприятий имеет большое значение как для банка, так и для страны в целом», — сказал председатель правления банка Александр Дронов.

За личный вклад в развитие банковской отрасли на церемонии был отмечен первый заместитель председателя правления Михаил Волков, возглавляющий Ассоциацию «Рязанский банкирский дом».

«Михаил Волков — яркий представитель не только позиции Прио-Внешторгбанка, но и всего банковского сообщества региона. Он всегда боролся и борется за развитие конкурентного рынка услуг в банковской среде и широкие возможности обслуживания у всех банков», — отметил Олег Скворцов.

В настоящее время Михаил Волков активно участвует в решении одной из самых важных задач в банковской сфере, связанной с использованием злоумышленниками криминальной инженерии.

«Прио-Внештогбанк — банк социально ответственный, поэто мы приняли активное участие в проведении в Рязани конференции по противодействию мошенничеству в финансовой сфере. Речь, прежде всего, идёт об использовании криминальных технологий в отношении клиентов банка», — уточнил первый заместитель Председателя Правления банка Михаил Волков.

Предлагаемые меры рассчитаны на предотвращение мошеннических действий против банковских клиентов уже на первоначальном этапе.

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