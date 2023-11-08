Около одного из магазинов в Кальном произошел массовый конфликт

Около одного из магазинов в Кальном произошел массовый конфликт. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел во вторник, 7 ноября, около 22:00, у одного из магазинов на улице Кальной.

Между собой поссорились шесть местных жителей: четверо мужчин и две женщины. Одна из участниц обратилась в полицию.

На место выехал наряд правоохранителей. Конфликт пресекли на месте, его участников установили и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

«Предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве. Проводится проверка», — уточнили в УМВД.