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На 13 рязанских улицах отключили отопление и горячую воду

На 13 рязанских улицах отключили отопление и горячую воду. Объявление опубликовало МУП РМПТС.

Причина — аварийный ремонт на теплотрассе.

До окончания восстановительных работ горячую воду и отопление отключили по адресам:

  • улица Быстрецкая, дома №№ 19 корпус 1, 20, 23, 25;
  • улица Гражданская, дома №№ 1, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13;
  • улица Кальная, дом № 15;
  • Касимовское шоссе, дом № 13;
  • улица Лермонтова, дом № 3;
  • улица Новая, дома №№ 27, 27а, 68/22, 84;
  • улица Попова, дома №№ 5/8, 6/1, 8/10, 10/9, 12, 18, 19/43, 22/51;
  • площадь Попова, дом № 6/6;
  • улица Радиозаводская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 3, 5/17, 7, 9/36, 11/27;
  • улица Совхозная, дома №№ 3, 5, 5а, 7, 7а, 7б;
  • улица Электрозаводская, дом № 51;
  • 1-ый Совхозный проезд, дома №№ 2/4, 4, 7/7, 11, 12, 13, 14, 15;
  • улица 8-е Марта, дома №№ 14, 20, 24, 26, 28/14, 30, 32, 34.

Также под отключение попали:

  • детский сад № 26 (улица Кальная, дом № 11);
  • детский сад № 36 (улица Быстрецкая, дом № 26);
  • школа № 36 (улица Лермонтова, дом № 2);
  • школа № 73 (улица Кальная, дом № 17);
  • бассейн РГУ (улица Быстрецкая, дом № 24);
  • Рязанская школа-интернат (улица Макаренко, дом № 1).