На 13 рязанских улицах отключили отопление и горячую воду
На 13 рязанских улицах отключили отопление и горячую воду. Объявление опубликовало МУП РМПТС.
Причина — аварийный ремонт на теплотрассе.
До окончания восстановительных работ горячую воду и отопление отключили по адресам:
- улица Быстрецкая, дома №№ 19 корпус 1, 20, 23, 25;
- улица Гражданская, дома №№ 1, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13;
- улица Кальная, дом № 15;
- Касимовское шоссе, дом № 13;
- улица Лермонтова, дом № 3;
- улица Новая, дома №№ 27, 27а, 68/22, 84;
- улица Попова, дома №№ 5/8, 6/1, 8/10, 10/9, 12, 18, 19/43, 22/51;
- площадь Попова, дом № 6/6;
- улица Радиозаводская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 3, 5/17, 7, 9/36, 11/27;
- улица Совхозная, дома №№ 3, 5, 5а, 7, 7а, 7б;
- улица Электрозаводская, дом № 51;
- 1-ый Совхозный проезд, дома №№ 2/4, 4, 7/7, 11, 12, 13, 14, 15;
- улица 8-е Марта, дома №№ 14, 20, 24, 26, 28/14, 30, 32, 34.
Также под отключение попали:
- детский сад № 26 (улица Кальная, дом № 11);
- детский сад № 36 (улица Быстрецкая, дом № 26);
- школа № 36 (улица Лермонтова, дом № 2);
- школа № 73 (улица Кальная, дом № 17);
- бассейн РГУ (улица Быстрецкая, дом № 24);
- Рязанская школа-интернат (улица Макаренко, дом № 1).