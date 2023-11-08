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Мэрия прокомментировала инцидент с провалившимся под асфальт автомобилем на улице Новая

Администрация Рязани прокомментировала инцидент с провалившейся машиной на улице Новой 8 ноября.

«В результате повреждения 3-й тепломагистрали в районе жилого дома № 27 по улице Новая образовался провал дорожного полотна. В образовавшееся углубление передними колесами провалился автомобиль, припаркованный над проходящей под землей теплотрассой. Сразу после инцидента на место выехали сотрудники ГИБДД и участковый для составления протокола», — сообщила пресс-служба мэрии.

Автомобиль подняли с помощью манипулятора, после чего владелец машины самостоятельно на нем уехал.

В связи с аварией на некоторых улицах в Октябрьском и Советском районах отключили отопление и горячую воду. Ремонтные работы уже завершаются.