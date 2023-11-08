Малков: участниками проекта «Активное долголетие» стало более 100 тысяч жителей Рязанской области

Губернатор Павел Малков рассказал о работе проекта «Активное долголетие — Здоровая Рязань». Информацией он поделился в Telegram-канале.

Проект запустили летом 2023 года. За это время его участниками стали более 100 тысяч человек.

Жители Рязанской области бесплатно могут заняться физкультурой, творчеством, учиться, найти себе новые хобби и единомышленников. Занятия проходят на свежем воздухе и в помещениях. Всего работают более 400 постоянных площадок в шаговой доступности в Рязани и районах. Присоединиться может каждый житель области старше 50 лет. Для участия нужно записаться на сайте «Активное долголетие — «Здоровая Рязань» или по телефону +7 (4912) 34-00-32 .

По словам Малкова, отдельное внимание специалисты уделяют оздоровительным практикам: скандинавской ходьбе, гимнастике и другим тренировкам. На базе РязГМУ проходит спецпроект «Управляй своим здоровьем» — его участники узнают больше о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний.

«Работу по «Активному долголетию» курирует минсоцзащиты области, задействованы муниципалитеты, общественные и коммерческие организации. Будем и дальше расширять программу и наполнять ее новыми активностями, вовлекать больше участников, увеличивать количество площадок. Выполнение этой задачи будем оценивать по каждому муниципалитету», — отметил губернатор.