Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
Чтв, 09
Птн, 10
ЦБ USD 92.2 -0.22 09/11
ЦБ EUR 98.44 -0.35 09/11
Нал. USD 92.31 / 92.8 08/11 16:25
Нал. EUR 98.51 / 99.35 08/11 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
4 часа назад
324
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
Вчера 09:24
6 204
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
4 961
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
5 975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Малков: участниками проекта «Активное долголетие» стало более 100 тысяч жителей Рязанской области

Губернатор Павел Малков рассказал о работе проекта «Активное долголетие — Здоровая Рязань». Информацией он поделился в Telegram-канале.

Проект запустили летом 2023 года. За это время его участниками стали более 100 тысяч человек.

Жители Рязанской области бесплатно могут заняться физкультурой, творчеством, учиться, найти себе новые хобби и единомышленников. Занятия проходят на свежем воздухе и в помещениях. Всего работают более 400 постоянных площадок в шаговой доступности в Рязани и районах. Присоединиться может каждый житель области старше 50 лет. Для участия нужно записаться на сайте «Активное долголетие — «Здоровая Рязань» или по телефону +7 (4912) 34-00-32.

По словам Малкова, отдельное внимание специалисты уделяют оздоровительным практикам: скандинавской ходьбе, гимнастике и другим тренировкам. На базе РязГМУ проходит спецпроект «Управляй своим здоровьем» — его участники узнают больше о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний.

«Работу по «Активному долголетию» курирует минсоцзащиты области, задействованы муниципалитеты, общественные и коммерческие организации. Будем и дальше расширять программу и наполнять ее новыми активностями, вовлекать больше участников, увеличивать количество площадок. Выполнение этой задачи будем оценивать по каждому муниципалитету», — отметил губернатор.