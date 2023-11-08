«Интерфакс»: с 2024 года в России повысят пошлину за выдачу загранпаспорта на 20%

Правительство России предложило с 1 января 2024 года повысить на 20% пошлину за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для взрослых граждан стоимость оформления может вырасти с пяти до шести тысяч рублей, а пошлина за выдачу документа ребенку — с 2500 до 3000 рублей.

Запланировано повышение стоимости и ряда пошлин для иностранцев. Так, плату за разрешение на временное проживание в России хотят повысить с 1600 до 1920 рублей, а за выдачу документа на привлечение к работе заграничного сотрудника — с 10 до 12 тысяч.