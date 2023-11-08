Для Рязани изготовят пять троллейбусов «Адмирал»

Российский производитель «ПК Транспортные системы» изготовит для Рязани пять низкопольных троллейбусов «Адмирал». Об этом сообщили в пресс-службы компании.

Контракт подписан с администрацией Рязани. Согласно нему, поставка должна завершиться к 20 декабря 2023 года. Машины произведет Энгельсский завод электрического транспорта (входит в «ПК Транспортные системы»).

«В прошлом году мы изготовили для Рязани десять троллейбусов. И, конечно, будем рады в этом году сделать еще пять машин. Мы рады, что количество „Адмиралов“ в троллейбусном парке Рязани растет с каждым годом. Надеюсь, эта тенденция сохранится», — прокомментировал генеральный директор компании Александр Дубровкин.