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Адвокат обвиняемого в убийстве рязанского пристава рассказал обстоятельства дела

Адвокат арестованного по подозрению в убийстве рязанского пристава Сергей Кочетков рассказал подробности дела и разъяснил версию подзащитного, пишет «Вид Сбоку».

Представитель обвиняемого Сергея Ананикяна сообщил, что мотивом убийства была «маниакальная ревность» — его супруга работала с приставом Сергеем Калужским. Также адвокат отметил, что экс-жена подзащитного предъявила документ о разводе с Ананикяном, при этом она продолжала жить с детьми в одной квартире с уже бывшим мужем.

Адвокат подтвердил, что подзащитный признает обстоятельства преступления, но заявляет, что не хотел убивать Калужского. Он якобы стрелял в землю, в область ног, но не учел особенность автомата, который подпрыгнул вверх при выстреле и попал в тело пристава. Обвиняемый пояснил, что оружие выкинул в том же районе, однако его до сих пор не нашли.

Отметим, что Сергей Кочетков — президент Адвокатской палаты Рязанской области. Он известен тем, что защищал многих статусных людей, к которым, как пишет «Вид Сбоку», Ананикян не относится. Кочетков пояснил, что запрос на адвоката ему поступил ночью и он не смог найти коллег, которые бы взяли это дело, поэтому ему пришлось ехать к Ананикяну самому.