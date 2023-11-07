Жителю Рязанской области дали 3,5 лет колонии за хранение наркотиков

В Рязанской области 1 ноября вынесли приговор 32-летнему жителю села Реткино Рязанского района за приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Молодой человек летом 2023 года на улице поселка Строитель нашел на земле сверток с наркотиками. После этого часть вещества он употребил на месте, а другую часть забрал с собой в целях личного пользования.

Об этом узнали правоохранители и возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Суд назначил ему 3,5 лет колонии общего режима.