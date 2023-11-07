В выходные дни рязанские полицейские раскрыли 47 преступлений
В прошедшие выходные и праздничные дни на территории региона сотрудники управления МВД провели рейды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейские пресекли 2527 административных правонарушений и раскрыли 47 преступлений. Задержано три гражданина, находившиеся в федеральном розыске.
Изъяли 346 литров алкогольной продукции, которая реализовывалась с нарушением законодательства.
Составили 13 административных протоколов в отношении иностранных граждан.
Правоохранители обеспечили общественный порядок на 22 праздничных мероприятиях.