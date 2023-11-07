В выходные дни рязанские полицейские раскрыли 47 преступлений

В прошедшие выходные и праздничные дни на территории региона сотрудники управления МВД провели рейды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские пресекли 2527 административных правонарушений и раскрыли 47 преступлений. Задержано три гражданина, находившиеся в федеральном розыске.

Изъяли 346 литров алкогольной продукции, которая реализовывалась с нарушением законодательства.

Составили 13 административных протоколов в отношении иностранных граждан.

Правоохранители обеспечили общественный порядок на 22 праздничных мероприятиях.