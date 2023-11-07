В Свердловской области отец расстрелял двух сыновей

В Свердловской области отец расстрелял своих сыновей. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, конфликт произошел в селе Туринская Слобода. 73-летний старик разругался с детьми дома — устал, что двое иждивенцев сидят на шее и не зарабатывают деньги. В порыве гнева взялся за ружье и дважды выстрелил младшему сыну в живот, а старшему — в руку.

Первый скончался на месте до приезда скорой, второго увезли в хирургическое отделение районной больницы.

Отец попытался скрыться с места преступления, но его задержали. Полицейским он заявил, что просто хотел воспитать сыновей и не собирался их убивать.