В рязгордуме завершили прием документов на должность главы администрации города

В Рязани 7 ноября прошло заседание комиссии на замещение главы администрации города. Об этом сообщил депутат рязгордумы Сергей Еремин.

Заявку на участие в конкурсе подали два кандидата: действующий и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов и директор «Водоканала» Олег Штефан.

«Документы от всех кандидатов поданы в срок и корректно», — написал Еремин.

Каждый кандидат подготовил программу по развитию города. Ее презентация пройдет 10 ноября.