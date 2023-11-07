В Рязанской области в октябре родились Родомир, Стефания и Демьян

ГУ ЗАГС по Рязанской области опубликовало список самых популярных и самых редких имен детей, родившихся в октябре. Информация появилась на сайте ведомства. Чаще всего мальчиков называли Максимами, Артемами, Егорами, Матвеями, Александрами, Иванами, Ярославами, Михаилами, Ильями, Марками. Девочки получали имена Анна, София, Мария, Ева, Василиса, Дарья, Полина, Ксения, Валерия, Виктория. Реже всего мальчиков называли Гордеями, Родомирами, Макариями, Тихонами, Василиями, Янами, Демьянами, Назарами, Адамами. Девочек — Адрианами, Василинами, Аглаями, Инессами, Агатами, Лилианами, Аврорами, Ульянами, Стефаниями, Эльвирами.