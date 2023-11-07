В Рязанской области полицейские проведут рейд «Пешеход»
Во вторник, 7 ноября, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Пешеход». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сотрудники ГИБДД будут патрулировать наиболее оживленные места, где пешеходы часто нарушают правила дорожного движения.
Целью проверки является снижение дорожно-транспортных происшествий.
Правоохранители напоминают:
— ходить по тротуару необходимо по правой стороне;
— при отсутствии тротуара можно идти по обочине;
— при отсутствии обочины можно идти по краю проезжей части навстречу машинам;
— переходить дорогу необходимо по пешеходным переходам;
— при отсутствии переходов в зоне видимости переходить можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая помех для движения транспорта.