В Рязанской области осудят мужчину, ранившего односельчанина бензопилой

В Рязанской области осудят мужчину, ранившего односельчанина бензопилой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Инцидент произошел 26 января 2023 года в селе Ирицы Шиловского района.

Мужчина 1954 года рождения во время ссоры нанес односельчанину несколько ударов режущей цепью заведенной бензопилы, стараясь попасть в шею и живот. Потерпевший, закрываясь руками и защищаясь подручными средствами, смог покинуть место происшествия и обратиться за медицинской помощью.

На сельчанина завели уголовное дело о покушении на убийство. Следствие собрало доказательственную базу. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.