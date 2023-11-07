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В Рязанской области мужчину задержали за кражу велосипеда

В Рыбном мужчину задержали за кражу велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 32-летняя рыбновчанка. Она рассказала, что из подъезда ее дома пропал велосипед. Заявительница рассказала, что ее сын днем катался на велосипеде и на пару минут решил заглянуть домой. Он оставил транспортное средство без противоугонных приспособлений и поднялся в жилище. Когда вернулся, велосипеда на месте не было.

Оперативники опросили жителей ближайших домов. Полицейские выяснили, что накануне на улице видели мужчину на подростковом велосипеде. Благодаря помощи жителей, по приметам правоохранители узнали, что к хищению причастен 42-летний рыбновец. Его разыскали. Выяснилась его причастность к краже. Мужчину задержали.

Ранее мужчину судили за повторное пьяное вождение.

По предварительной информации, 42-летний рыбновец в тот день заглянул в гости к приятелям. Там он выпил. После завершения застолья мужчина спустился к выходу и увидел оставленный велосипед. Он забрал транспортное средство и уехал на нем домой. Затем он сбыл велосипед случайному знакомому.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.