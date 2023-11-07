В Рязанской области мужчину осудили за угрозу жене убийством

В Рязанской области мужчину осудили за угрозу жене убийством. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел 12 сентября.

35-летний житель села Высокое Сараевского района был пьян. Он приревновал супругу, схватил ее за горло и начал душить. Женщина смогла вырваться, а после обратилась в полицию с заявлением об угрозе расправы.

7 ноября мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Его приговорили к 200 часам обязательных работ.